Карьеры легенд часто сублимируется в плоские мемы, вроде скольжения Стиви Джи или пенки Терри в Москве. Вечный капитан «Барселоны» породил мем, который наоборот придает ему трехмерности: даже в случае смерти Карлес Пуйоль пропустит всего две недели. Милая старая шутка говорит не только о славной генетике каталонского Тарзана. Не самый талантливый футболист всех времен и народов самостоятельно вырезал себя на иконостасе каталонских святых. Хотя на пути его стояли не только лучшие нападающие мира, но и травмы, недальновидные тренеры и лоботрясы в руководстве клуба.

Путь Пуйоля мог закончится еще на пороге, когда он только начал играть в футбол и появился в академии родного городка Побла-де-Сегур. В муниципалитете живет всего три тысячи человек – потомки мельников, которые обитали в Побле 200 лет назад. Из-за тренеров местной футбольной академии еще одним мукомолом могло стать больше: когда вихрастый жилистый пацан пришел в секцию, его уверенно поставили в раму.

Несколько лет Пуйоль играл вратаря. После матчей он часто жаловался на боли в плечах, но тренеры со знанием дела объясняли: молодой организм, кости растут быстрее мышц, вот все и болит. Мать Карлеса отвела его к врачам: оказалось, из-за строения скелета мальчику противопоказано играть в раме, иначе боли станут хроническими. Тогда Карлеса перевели в нападение, хотя вратарский талант у него все-таки имелся.

«У него было бы прекрасное будущее и в том случае, если бы он остался голкипером. В одной из игр, закончившейся со счетом 8:0, Карлес отыграл первый тайм в воротах, а второй – в нападении, притом умудрился забить три мяча», – вспоминал первый тренер Пуйоля Альфонсо Гаррета.

Хотя Пуйоля приняли в академию «Барселоны», парень устраивал далеко не всех. Коротышка, очень худенький, с топорной техникой, еще и проблемами в скелете – первый кандидат на вылет. Документы на отчисление уже готовились, когда кто-то из местных журналистов заметил: «Карлес Пуйоль? Так он же потомок основателя клуба». В академии тут же побежали проверять клубную библию.

Carles PuyolGetty Images

29 ноября 1899-го швейцарец Ханс Гампер и 11 его товарищей из Швейцарии, Англии, Германии и Каталонии собрались в гимназии «Соле», чтобы создать спортивную организацию, которая будет носить название и герб Барселоны. Удивленные администраторы «Ла Масии» среди дюжины фамилий отцов-основателей увидели имя, которое только что напечатали на доках об отчислении: Карлес Пуйоль. Бумаги тут же отправили шредер, а тренерам приказали оставить в покое потомка великого предтечи – если он плох, то когда-нибудь точно уйдет сам, а до тех пор скандалы им не нужны. Несколько лет руководство академии было свято уверено, что у них тренируется хлипкий родственник легенды клуба, а не потомок обычных мукомолов. К моменту, когда правда вскрылась, Карлес нарастил мясо, подрос и на голом упорстве затащил себя в вожаки молодежки. В «Ла Масии» ему больше ничего не грозило.

Зато в главной команде Пуйоль долго не мог реализоваться. Все из-за некоего Лоренсо Серры Феррера, который знаменит лишь тем, что поднял «Бетис» из Сегунды и разок вывел их в Лигу чемпионов, после чего чуть не развалил команду мутными трансферами. Феррер работал коучем молодежки «Барсы». И страстно хотел продать Карлеса в «Мальорку» за жалкий миллион долларов, но с правом обратного выкупа за 12 мультов. Карлес не хотел уходить, и тренер мариновал его на непривычной позиции правого защитника. Показатели молодого игрока упали, а для тренера основы Ван Гала он вообще не существовал. Тогда никто не обратил внимания на подозрительные условия сделки. Как и на то, что Феррер – воспитанник «Мальорки», ее бывший тренер и функционер.

Карьеру будущей легенды «Барсы» спас тазобедренный сустав президент «Барсы» Хосепа Луиса Нуньеса – он сломался во время отдыха как раз на Мальорке. Условия по трансферу ноунейма из молодежки уже согласовали, но из-за больничного каталонского босса дело встало. Этим воспользовался первый тренер Пуйоля в «Ла Масии» по имени Жоан Виласека. Он пришел в больницу к Нуньесу и объяснил, что они хотят продать за бесценок лучшего игрока молодежки после Хави.

Феррера все равно гнул свое и отправил Пуйоля в третью команду. Через пару недель Ван Галу понадобились игроки для двусторонки. Основа «Барсы» разъехалась на матчи сборных, вторая команда рванула на игру в Голландию. Поэтому Луи взял ребят из третьего состава. «У тебя что, нет денег на парикмахерскую?» – удивился коуч, когда впервые увидел Карлеса на тренировке. Но в конце двусторонки он впечатлился выступлением Пуйоля и предложил ему тренироваться с основой, а играть за вторую команду.

Правда, в 2000-м Ван Гала уволили, а его преемником назначили как раз Феррера, который тут же взялся за старое. Речь о трансфере в «Мальорку» уже не шла, но Карлес мозолил глаза ушлому Лоренсо как свидетельство провала, поэтому он требовал продать молодого защитника куда угодно. Единственным претендентом оказался «Реал». Но Пуйоль сказал, что скорее закончит карьеру, чем перейдет в «Мадрид», и уехал на Олимпиаду в Сидней, где дошел до финала и проиграл Камеруну по пенальти. В это время Феррер уничтожал работу Ван Гала, проиграв из шести матчей четыре. После возвращения основного защитника Лоренсо без споров вернул Пуйоля в команду.

В конце сезона под руководством Феррера «Барса» болталась на пятом месте и проиграла «Осасуне» 1:3. Мутный коуч уехал разваливать «Бетис», Пуйоль получил новый контракт и через пару лет принял от Луиса Энрике капитанскую повязку на десятилетие.

Проблемы со здоровьем, козни недобросовестных менеджеров и простое недопонимание могли сломать карьеру Пуйоля. Но защитник прошел все квесты чистым – не только за счет характера, но и благодаря везению. И в этом нет ничего стыдного: чем больше человек делает, тем выше шансы на удачу. Легендарный капитан «Барсы» пахал так, что дымился плуг, поэтому любая удача в его жизни заслужена.

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