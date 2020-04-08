Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс хотел бы вернуться в мадридский клуб.

«Хотелось бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хотя отсутствовал пять лет. Всего я провел в клубе 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь», – цитирует 38-летнего Касильяса Mundo Deportivo.

Последним клубом Касильяса стал «Порту». В мае 2019-го он перенес на тренировке сердечный приступ, а в феврале 2020-го объявил о завершении карьеры.

В составе «Реала» Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

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