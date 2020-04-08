Защитник «Фламенго» Филипе Луис рассказал об отношении к капитану «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Я всегда бил Месси по ногам, чтобы остановить его, а он никогда меня за это не упрекал. Восхищаюсь им как футболистом. Никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы побеждать, а не сказать, что я играл против Месси.

Все знают, что я о нем думаю. Нужно восхищаться его игрой – не знаю, сколько лет или десятилетий пройдет, прежде чем появится такой же футболист, как он. Месси всегда должен получать «Золотой мяч», – цитирует 34-летнего Луиса Goal со ссылкой на Panenka.

Луис – чемпион Англии, Испании и Бразилии, двукратный победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Восемь лет он провел в «Атлетико».

Месси получал «Золотой мяч» шесть раз – это абсолютный рекорд за всю историю.

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