Нападающий «Сельты» Федор Смолов высказался по поводу своего конфликта с агентом Дмитрием Селюком.

Ранее Смолов негативно отреагировал на критику со стороны Селюка за возвращение футболиста в Россию в период пандемии (предположительно, Федор вернулся в Москву ради 18-летия внучки Бориса Ельцина).

Дмитрий Селюк Eurosport

«Какой смысл ему лететь из Виго в Москву, чтобы сидеть одному в России? Видимо, он собирается нарушать карантин. Я бы предостерег всех знакомых Федора от общения с ним. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Хотя мне не понять, как 30-летний дядя встречается с 17-летней девочкой. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке. И это не шутки.

А вообще, я считаю, что Феде было бы лучше рассказать реальную версию этой истории. Версия о том, что он вернулся в Россию, так как просто захотел приехать к семье, хотя должен 14 дней сидеть один, звучит странно. Скорее всего, «Сельта» отказалась от его услуг», – заявил Селюк.

Смолов ответил Селюку в твиттере: «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались».

Реплай агента оказался более беспощадным – Селюк перешел на личности и назвал Смолова слабым футболистом: «Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все».

Позже Смолов во время стрима с Александром Кержаковым решил закрыть неприятную тему: «Я считаю, что комментировать и продолжать это все с моей стороны было бы неуважением к самому себе. Я пробежался по его интервью, посмотрел его фотографию... Единственное, что я хочу сказать, так это дать ему добрый совет. Ему точно пора завязывать с пивом! Если ты прочитаешь его интервью, то все поймешь».

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Самый известный клиент Селюка – бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

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