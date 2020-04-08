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Игроки и тренеры «Реала» согласились сократить зарплаты на 10-20%
На понижение пошли как футболисты, так и баскетболисты «королевского клуба».
Спортсмены и тренерский штаб «Реала» согласились на сокращение зарплат в сезоне-2019/20 из-за коронавируса.
Как передает официальный сайт мадридского клуба, убавку на 10-20% приняли как футбольная, так и баскетбольная команды. Точные размеры понижения зависят от судьбы игрового сезона-2019/20, который может быть отменен полностью.
- Испанская Ла Лига, как и другие крупные чемпионаты, приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Ранее футболисты «Барселоны» и «Атлетико» согласились на 70-процентное понижение зарплат.
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