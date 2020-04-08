Игроки и тренеры «Реала» согласились сократить зарплаты на 10-20%

Спортсмены и тренерский штаб «Реала» согласились на сокращение зарплат в сезоне-2019/20 из-за коронавируса.

Как передает официальный сайт мадридского клуба, убавку на 10-20% приняли как футбольная, так и баскетбольная команды. Точные размеры понижения зависят от судьбы игрового сезона-2019/20, который может быть отменен полностью.

Испанская Ла Лига, как и другие крупные чемпионаты, приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболисты «Барселоны» и «Атлетико» согласились на 70-процентное понижение зарплат.

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