Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», хотел бы остаться в Испании. Также футболист рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

О «Сельте»

Я позвонил Кикнадзе, чтобы они пошли навстречу. Сто процентов все это не зря. Только вирус вмешался. Успел сыграть пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Хочу остаться в Испании. Перед переходом звонил тренер «Сельты». Сказал, что хочет меня видеть, знал меня еще с «Краснодара». Я играл против его «Зальцбурга». Сказал, что знает мои качества, что мне будет просто в Испании. На следующий день начались переговоры, «Локомотив» согласился.

О переходе в «Зенит»

В какой-то момент хотел туда перейти, но «Краснодар» и «Зенит» не договорились. Потом «Краснодар» был готов меня отпустить. Это было за полгода до чемпионата мира, и я отказался, потому что не видел смысла. Хотел уехать в Европу, а в случае моего перехода в «Зенит» через полгода на меня бы была другая цена. Отталкивался от этого, – сказал 30-летний Смолов в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым.

Соглашение Смолова с «Сельтой» рассчитано до конца сезона-2019/20, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В шести матчах за испанский клуб Федор забил один мяч – в ворота «Реала».

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