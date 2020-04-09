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The Telegraph: «Барселона» и «Манчестер Сити» хотят обменяться защитниками
Кике Сетьену нужен игрок Хосепа Гвардиолы.
«Барселона» рассчитывает усилиться защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Как сообщает The Telegraph, «сине-гранатовые» хотят обменять на 25-летнего Канселу защитника Нелсона Семеду.
- Канселу стал игроком «Манчестер Сити» летом 2019 года. Он перешел в команду Хосепа Гвардиолы из «Ювентуса» в рамках сделки по Данило.
- В чемпионате Англии-2019/20 Канселу провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
- Семеду отыграл 21 матч в чемпионате Испании-2019/20 и отдал три голевые передачи.
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