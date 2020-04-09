Getty Images
Месси высказался о возможном трансфере в «Интер»
Лео на «Джузеппе Меацца» можно не ждать.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о том, что он может перейти в миланский «Интер».
Лео опубликовал в инстасторис твит TNT Sports LA – это издание сообщило о потенциальном переезде аргентинца в Милан и о том, что он внес залог в размере 1,6 млн евро за попавшего в тюрьму Роналдиньо.
«Фейк-ньюс. Несколько недель назад они писали то же самое о «Ньюэллс Олд Бойз», и это тоже было неправдой. Слава богу, что им никто не верит», – написал Месси поверх твита.
- Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года.
- Лео – шестикратный обладатель «Золотого мяча». Никто не выигрывал этот приз чаще.
Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»