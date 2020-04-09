Лидер «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о том, что он может перейти в миланский «Интер».

Лео опубликовал в инстасторис твит TNT Sports LA – это издание сообщило о потенциальном переезде аргентинца в Милан и о том, что он внес залог в размере 1,6 млн евро за попавшего в тюрьму Роналдиньо.

«Фейк-ньюс. Несколько недель назад они писали то же самое о «Ньюэллс Олд Бойз», и это тоже было неправдой. Слава богу, что им никто не верит», – написал Месси поверх твита.

Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года.

Лео – шестикратный обладатель «Золотого мяча». Никто не выигрывал этот приз чаще.

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