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«Я не осмеливался взглянуть ему в лицо». Месси вспомнил первую встречу с Анри
Обычно такое рассказывают про самого Лео.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил первую встречу с французским нападающим Тьерри Анри.
«Первый раз, когда он зашел в раздевалку, я не осмеливался взглянуть ему в лицо. Я знал обо всем, чего он добился в Англии. У меня в голове был его образ, и внезапно мы играли за одну команду», – приводит слова аргентинца B/R Football со ссылкой на L'Equipe.
- Анри перешел из «Арсенала» в «Барселону» в 2007 году.
- Француз тренирует «Монреаль Импакт» в MLS.
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