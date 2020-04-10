Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил первую встречу с французским нападающим Тьерри Анри.

«Первый раз, когда он зашел в раздевалку, я не осмеливался взглянуть ему в лицо. Я знал обо всем, чего он добился в Англии. У меня в голове был его образ, и внезапно мы играли за одну команду», – приводит слова аргентинца B/R Football со ссылкой на L'Equipe.

Анри перешел из «Арсенала» в «Барселону» в 2007 году.

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