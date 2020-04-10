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6 человек из правления «Барселоны» подали в отставку из-за конфликта внутри руководства
Одна из причин – скандал с соцсетями.
Шесть из 19 представителей правления «Барселоны» подали в отставку.
«Мы достигли точки, в которой не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных испытаний, особенно после окончания пандемии. Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента в социальных сетях», – цитирует AS коллективное заявление бывших сотрудников «сине-гранатовых».
Ранее испанские СМИ писали о том, что «Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях – аккаунты критиковали людей внутри клуба, недовольных политикой правления нынешнего президента. Позднее клуб опроверг эту информацию, но уволившиеся руководители подтвердили ее правдивость. Более того, бывший вице-президент Эмиль Руссо в эфире каталонской радиостанции RAC1 заявил, что средства на PR-компанию Бартомеу в соцсетях были взяты из бюджета команды.
- Бартомеу возглавляет правление каталонцев с 2014 года.
- Критика в соцсетях в том числе затронула Месси – Лео позже заявил, что уверен в невиновности президента.
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