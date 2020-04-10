Скандал в «Барселоне» развивается с невероятной скоростью: после отставки шести человек из правления клуба один из них – Эмили Руссо – выступил в СМИ с мощным заявлением.

«Я думаю, кто-то положил руку на деньги клуба. За работу I3 Ventures был заплачен 1 млн евро, но ее рыночная цена – 100 тысяч. Кто это сделал? Очевидно, кто-то из совета директоров, но я не знаю, кто именно», – приводит слова Руссо Sport.es.

«Барселона» выступила с официальным заявлением касательно слов Руссо – клуб отрицает любые обвинения в коррупции. Кроме того, в заявлении говорится, что увольнение шести членов совета произошли в результате корпоративной перестройки, предложенной нынешним президентом клуба Хосепом Бартомеу согласно со стратегическим планом, утвержденным еще в 2015 году.

I3 Ventures – компания, которая оказывала Бартомеу услуги по улучшению его имиджа в соцсетях.

Выборы президента «Барселоны» пройдут в 2021 году. Главным конкурентом Бартомеу считается Виктор Фонт – он неоднократно выступал в СМИ с критикой нынешнего президента.

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