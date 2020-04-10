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Зидан выбрал главного кандидата для усиления центра защиты

Зидан выбрал главного кандидата для усиления центра защиты
Eurosport

2 ч. назад

Зизу недоволен игрой Начо и Милитао.

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может перейти в мадридский «Реал».

По информации AS, 21-летний француз лидирует в шорт-листе главного тренера «галактикос» Зинедина Зидана на позицию центрального защитника. Коуч видит в Упамекано первого запасного на эту позицию после Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

Отмечается, что Зидан недоволен игрой нынешних запасных защитников «Реала» – Начо и Эдера Милитао.

  • Контракт Упамекано с «Лейпцигом» истекает летом 2021 года.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

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