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Зидан выбрал главного кандидата для усиления центра защиты
Зизу недоволен игрой Начо и Милитао.
Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может перейти в мадридский «Реал».
По информации AS, 21-летний француз лидирует в шорт-листе главного тренера «галактикос» Зинедина Зидана на позицию центрального защитника. Коуч видит в Упамекано первого запасного на эту позицию после Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
Отмечается, что Зидан недоволен игрой нынешних запасных защитников «Реала» – Начо и Эдера Милитао.
- Контракт Упамекано с «Лейпцигом» истекает летом 2021 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.
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