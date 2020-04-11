Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прокомментировал слухи, отправляющие его клиента в «Барселону».

«Кто не хотел бы играть с Месси? Вспоминая матчи, которые они провели вместе в сборной, он говорит, что это было исполнение мечты – играть в столь молодом возрасте за сборную Аргентины вместе с Месси. Но он не обсуждает это слишком много, он сдержанный мальчик. Если мы спросим его, где бы он хотел играть – он ничего не скажет, он не потеряет голову из-за того, что его хотят крупные клубы, но на настоящий момент официально ничего не происходит», – цитирует агента Marca.

22-летний Мартинес забил 16 мячей в 31 матче текущего сезона.

По слухам, итальянский клуб попросит за него более 100 млн евро.

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