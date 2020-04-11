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Слуцкий: «Эдегор готов для «Реала». Летом его хотел «Ливерпуль»
Лео считает, что норвежскому игроку нужно лишь дать шанс.
Леонид Cлуцкий считает Мартина Эдегора, выступающего на правах аренды за «Реал Сосьедад», готовым играть за «Мадрид».
«Я уверен, что Мартин готов играть в «Реале». Он уже футболист самого высокого уровня. Он способен бороться за место в составе любой команды мира. Если «Мадрид» даст ему возможность, Мартин в итоге заиграет.
Прошлый сезон стал лучшим в его карьере. Игра за «Витесс» была очень важна для него и позволила получить много предложений – не только от «Сосьедада», но и от «Ливерпуля» с «Аяксом», – цитирует Слуцкого Sport.
- Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Реалу». В 23 матчах Ла Лиги-2019/20 Эдегор забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.
- Прошлый сезон норвежец провел в нидерландском «Витессе» у Слуцкого.
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