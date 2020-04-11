Леонид Cлуцкий считает Мартина Эдегора, выступающего на правах аренды за «Реал Сосьедад», готовым играть за «Мадрид».

«Я уверен, что Мартин готов играть в «Реале». Он уже футболист самого высокого уровня. Он способен бороться за место в составе любой команды мира. Если «Мадрид» даст ему возможность, Мартин в итоге заиграет.

Прошлый сезон стал лучшим в его карьере. Игра за «Витесс» была очень важна для него и позволила получить много предложений – не только от «Сосьедада», но и от «Ливерпуля» с «Аяксом», – цитирует Слуцкого Sport.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Реалу». В 23 матчах Ла Лиги-2019/20 Эдегор забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

Прошлый сезон норвежец провел в нидерландском «Витессе» у Слуцкого.

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