Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть
Сходство с оригиналом поражает.
Аккаунт керамической мастерской в инстаграме выложил видео создания копии нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Мануфактура специализируется на лепке миниатюрных копий людей по фотографиям. Судя по примеру с Лео, их дело должно процветать.
- В аккаунте можно найти видео создания копий Коби Брайанта и Брюса Ли.
- «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, Месси с 19 голами занимает первое место в бомбардирской гонке.
Ровно 10 лет назад Месси оформил покер в ворота «Арсенала». Вспомни, как это было