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Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть
Eurosport

1 час назад

Сходство с оригиналом поражает.

Аккаунт керамической мастерской в инстаграме выложил видео создания копии нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Мануфактура специализируется на лепке миниатюрных копий людей по фотографиям. Судя по примеру с Лео, их дело должно процветать.

  • В аккаунте можно найти видео создания копий Коби Брайанта и Брюса Ли.
  • «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, Месси с 19 голами занимает первое место в бомбардирской гонке.

Ровно 10 лет назад Месси оформил покер в ворота «Арсенала». Вспомни, как это было

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