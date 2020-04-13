Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что клуб близок к банкротству.

«Мы долго предупреждали, что «Барселона» движется к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.

Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками и сотрудниками, проверку по делу соцсетей. Плюс неустойчивая спортивная политика, разложение директората и заметное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена» – цитирует Фонта Mundo Deportivo.

Фонт – каталонский предприниматель в сфере технологий, в 2021 году он поборется с Жозепом Бартомеу на выборах президента «Барселоны».

«Барса» ушла на вынужденный перерыв из-за пандемии коронавируса лидером, после 27 туров опережая «Реал» на два очка.

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