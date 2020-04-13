«Барселона» интересуется французским полузащитником «Баварии» Кингсли Команом.

По информации Sport.es, каталонцы сделают предложение «Мюнхену», если не сумеют подписать нападающего – в сферу основных интересов «Барсы» входят Неймар («Пари Сен-Жермен») и Лаутаро Мартинес («Интер»). Предположительно «сине-гранатовые» готовы заплатить за 23-летнего Комана 60 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Коман получил пять травм и суммарно лечился 119 дней, в текущем сезоне он выбывал четыре раза на 81 день.

До «Баварии» Кингсли играл в «Ювентусе» и «ПСЖ».

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