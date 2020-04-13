Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«Сам решу, за кого буду выступать. Я не мешок картошки, с которым можно делать, что угодно. Я хочу быть там, где меня любят, уважают и нуждаются во мне, где мне и моей семье хорошо. Если это будет здесь, я буду счастлив, если нет – я сам решу, куда отправлюсь», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Полузащитник не всегда проходит в стартовый состав «Барселоны», слухи постоянно отправляют его на выход из клуба.

Трансферная стоимость 32-летнего хорвата по версии Transfermarkt – 20 млн евро.

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