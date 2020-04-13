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Ракитич – о будущем: «Я не мешок картошки. Сам решу, куда мне уйти»
Хорватский футболист хочет играть там, где его ценят.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слухи об уходе из клуба.
«Сам решу, за кого буду выступать. Я не мешок картошки, с которым можно делать, что угодно. Я хочу быть там, где меня любят, уважают и нуждаются во мне, где мне и моей семье хорошо. Если это будет здесь, я буду счастлив, если нет – я сам решу, куда отправлюсь», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.
- Полузащитник не всегда проходит в стартовый состав «Барселоны», слухи постоянно отправляют его на выход из клуба.
- Трансферная стоимость 32-летнего хорвата по версии Transfermarkt – 20 млн евро.
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