«Реал» хочет подписать нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Страйкер выступает за лондонцев после перехода из «Боруссии» в 2018 году и своей игрой заслужил капитанскую повязку. По информации France Football, мадридский клуб видит в габонце идеальную замену для француза Карима Бензема на острие атаки. Контракт игрока с «канонирами» истекает в следующем году – сообщается, что клуб сможет сохранить его, только предложив серьезную прибавку к зарплате.

В нынешнем сезоне у Обамеянга 20 голов в 32 матчах во всех турнирах.

Другим претендентом на игрока считается «Барселона».

Сейчас Пьер-Эмерик зарабатывает 230 тысяч евро в неделю. В «Реале» с такой получкой он не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.

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