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France Football: «Реал» хочет заменить Бензема на Обамеянга
«Канониры» могут удержать капитана только жирным контрактом.
«Реал» хочет подписать нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.
Страйкер выступает за лондонцев после перехода из «Боруссии» в 2018 году и своей игрой заслужил капитанскую повязку. По информации France Football, мадридский клуб видит в габонце идеальную замену для француза Карима Бензема на острие атаки. Контракт игрока с «канонирами» истекает в следующем году – сообщается, что клуб сможет сохранить его, только предложив серьезную прибавку к зарплате.
- В нынешнем сезоне у Обамеянга 20 голов в 32 матчах во всех турнирах.
- Другим претендентом на игрока считается «Барселона».
- Сейчас Пьер-Эмерик зарабатывает 230 тысяч евро в неделю. В «Реале» с такой получкой он не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.
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