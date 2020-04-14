После трех с половиной лет в Италии Кака считался звездой, но 24 апреля 2007-го фанаты наконец убедились в подлинном величии 25-летнего бразильца. Хотя Уэйн Руни принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Миланом» в добавленное время первого полуфинала Лиги чемпионов, именно 22-й номер команды Карло Анчелотти затмил лидера «красных дьяволов» и украл внимание медиа. Кака с первых минут накручивал неповоротливого Джона О’Ши и оформил дубль к перерыву: сначала выскочил на разрезающий пас и прошил Эдвина ван дер Сара, потом одним движением столкнул трех соперников и легко закатил мяч в угол.

Через неделю бразилец подтвердил статус лучшего в мире – уже на 11-й минуте он завел толпу на «Сан-Сиро» точным ударом с лета с линии штрафной и вдохновил итальянцев на разгром (3:0). В том сезоне Кака выиграл лишь второй важный трофей с «Миланом», но та ЛЧ стоила десятка других титулов: команда реабилитировалась за безумно обидное поражение от «Ливерпуля» в 2005-м, а плеймейкер обеспечил себе признание и «Золотой мяч». Кака обогнал Роналду в голосовании больше чем на 200 голосов и впечатлил фанатов скромным отношением к успеху на контрасте с пафосным португальцем.

Бразилец изменил представление экспертов об игре десятки. В Европе привыкли к миниатюрным креативщикам, но Рикарду играл изящно, несмотря на мощное сложение и 186 сантиметров роста. Анчелотти неслучайно называл его вторым лучшим футболистом, игравшим под его руководством, после Зинедина Зидана. Кака напоминал француза изящным стилем, гениальным видением поля и отсутствием показухи: он не финтил ради хайлайтов и предпочитал эффективное касание бессмысленному, но эффектному дриблингу. Эксперт ESPN и Corrierre dello Sport Габриэле Маркотти так оценил технику Святоши: «Его магия рождается не из быстрых и вычурных движений. Это самая необычная и одновременно полезная магия, потому что она очищена до самых необходимых элементов. Ничто не делается просто так, у всего есть цель».

Набожный Кака отличался и от типичных суперзвезд, проводивших свободное время в ночных клубах, и от классических бразильцев, которые расслаблялись при первой зарплате и славе. Менталитет парня закалила серьезная подростковая травма: в 18 лет он неудачно нырнул в бассейн и сломал шейный позвонок – повреждение чудом не привело к параличу. К тому же Кака выдержал сумасшедшую конкуренцию в сборной, где с ним играли яркие и харизматичные Роналдиньо, Роналдо и Адриано, так что его целеустремленность не вызывала сомнений.

Кака в «Милане»Getty Images

Фанаты на «Сан-Сиро» ждали, что Кака завершит карьеру в клубе и превратится в местную легенду, но финансовый кризис 2008 года ослабил возможности Сильвио Берлускони. Бразилец по-прежнему тащил команду, но руководство «Милана» проанализировало возможные потери и к середине сезона-2008/09 решило, что за полтора года после триумфа в ЛЧ Святоша так и не вернулся на тот же уровень. Боссы «россонери» перешли в режим экономии и положились на вундеркинда Алешандре Пато, а 27-летнего Кака выставили на рынок.

Игроком мгновенно заинтересовался разбогатевший «Манчестер Сити». «Горожане» предложили 100 млн евро, и «Милан» с радостью согласился бы, но плеймейкер не захотел к английским выскочкам. «Я собирался остаться, но, когда «Милан» принял решение о продаже, я выдвинул одно условие: единственным клубом, ради которого я покину «россонери», станет «Реал», – объяснил Кака. К счастью для Берлускони, в то же время Флорентино Перес вернулся на пост президента «Мадрида» и запустил очередной проект «галактикос». Известный во всем мире бразилец идеально подходил испанскому бизнесмену. Летом 2009-го «бланкос» выложили за игрока 55 млн евро и провернули сделку, которая казалась идеальной: «Милан» получил крупную сумму, «Реал» – долгожданную звезду, а Кака – возможность подтвердить величие в самом амбициозном топ-клубе.

Презентация Святоши собрала почти полный «Сантьяго Бернабеу» – новичка встретили как будущую легенду. «Приход в «Реал» был потрясающим, – вспомнил Кака. – Я был уверен в выборе и даже пошел на сокращение зарплаты». Он надеялся, что теплые отношения с болельщиками продолжатся, ценил их любовь и испытывал потребность в признании, но избалованные мадридисты скоро забыли о Рикарду и переключились на Криштиану Роналду, который перешел из «МЮ» за рекордные 80 млн евро. Кака больше не чувствовал внимание и заботу, как в «Милане» – он лишился статуса главной звезды, прежде чем дебютировал в официальном матче.

Мелкие травмы ухудшили ситуацию: дебютный сезон Кака свелся к постоянному ожиданию и неопределенности. Он все равно провел 33 матча и забил девять мячей, но фанаты больше восхищались Роналду и беспокоились из-за будущего Рауля, а инсайдеры шептались о скором приходе Жозе Моуринью. Летом 2010-го Особенный действительно сменил Мануэля Пеллегрини, и масштабный проект Переса перешел во вторую фазу. Кака оказался не готов к давлению португальского коуча: бразилец форсировал подготовку к ЧМ-2010 и повредил пах, но отказался пропускать турнир в ЮАР. Из-за недолеченной травмы он вернулся в ужасном состоянии и сходу лишился места в старте.

Кака и Жозе МоуриньюLaPresse

К тому же Кака не давало покоя старое повреждение левого колена, и в августе 2010-го он перенес операцию. Восстановление заняло почти шесть месяцев – за это время Моуринью сформировал тактическую концепцию и группу атаки из игроков, воспринимавших его идеи. Жозе сравнил камбэк Святоши в январе 2011-го с новым трансфером, хотя на самом деле не собирался усаживать ради него ни Анхеля ди Марию, ни Месута Озила, ни Роналду. Особенный ценил аргентинца и португальца за резкость и атлетизм, немца – за реакцию на его замечания. Тренер часто задевал и даже унижал игроков, чтобы раскрыть их лучшие качества, только с Озилом такой метод сработал, а с Кака – нет.

Обладатель «Золотого мяча» не чувствовал поддержки и хотел больше времени на адаптацию после травм, но безжалостные фанаты разочаровались в характере бразильца одновременно с Моуринью. «Я полностью потерялся, – рассказал он о том отрезке. – В Италии все любили меня, а в Испании мечтали, чтобы я ушел. Моей главной проблемой в «Реале» оказалось отсутствие стабильности сначала из-за травм, а потом из-за тренера. Я три года пытался убедить Моуринью, чтобы он дал мне шанс, но у меня не было власти, и он принимал другие решения». К концу сезона-2010/11 Кака превратился в глазах мадридистов в следующего Майкла Оуэна, но никак не уходил – отсутствие серьезных титулов и закулисное противостояние с тренером задели самолюбие.

Следующий год стал для него лучшим в Мадриде, но даже в это время Кака выглядел бледной тенью волшебника, сводившего с ума итальянцев голами и передачами. Он проявлял себя против команд вроде АПОЭЛ (два гола в двух четвертьфиналах ЛЧ), но терялся в решающих отрезках чемпионата Испании. Параллельно с упадком бразильца набирал мощь Роналду, который завязал эпохальное соперничество с Лео Месси и забивал по 50 мячей за сезон. Неудивительно, что на фоне португальского бога Святоша совсем потух, хотя и не соглашался на трансфер. Пошли слухи, что Кака остается в команде только ради зарплаты и уже не рассчитывает на основу.

КакаGetty Images

«Реал» выиграл титул, но это не улучшило положение полузащитника, а лишь убедило Переса в правоте Моуринью. Португалец поставил идеальный контратакующий футбол, основанный на силе и скорости. Роналду, Ди Мария, Озил и Бензема наладили телепатическое взаимодействие, а для Кака не хватило места. Самым символичным и печальным моментом полузащитника в «Реале» стал выход на замену в 1/8 финала ЛЧ-2012/13 против «Ман Юнайтед», когда он уже свыкся с положением запасного. За шесть лет с предыдущего выступления на «Олд Траффорд» Кака превратился из самого известного футболиста Европы в забытого ветерана. Его команда выиграла у «красных дьяволов», но бразилец наверняка с большей теплотой вспоминает то самое поражение, после которого его полюбил весь мир.

После ухода Моуринью летом 2013-го Рикарду надеялся на перезапуск мадридской карьеры под руководством Анчелотти, но Карло честно заявил, что не видит его игроком старта. Только перспектива пропустить домашний ЧМ из-за отсутствия практики заставила Кака задуматься о трансфере. «Я хочу уйти, – признался бразилец после дубля в товарищеском матче против «Депортиво». – Сейчас правильный момент для меня и клуба. Я говорил с Карло и руководством, они все знают». Через несколько дней 31-летний Кака вернулся в «Милан», согласившись на двукратное уменьшение зарплаты. За время его отсутствия «россонери» сдали из-за финансовых проблем и провальных назначений, поэтому Святоша смотрелся не лучше, чем в «Реале», и все-таки не попал в заявку сборной на турнир всей жизни.

Карьера Кака после ухода из «Реала» превратилась в прощальное турне, хотя по мерам современного спорта он и близко не считался ветераном. Короткая аренда в родной «Сан-Паулу» и три сезона в MLS с «Орландо Сити» стерли величие гениального художника и превратили в одно из множества ностальгических воспоминаний о топ-футболе 2000-х. Он задержался в Мадриде на четыре года и погубил карьеру, хотя другие звезды вовремя бежали из Испании и добивались успеха в топ-чемпионатах. Кака не скрывает, что трансфер в «Реал» обернулся фатальной ошибкой, но сейчас его ранний уход в тень выглядит не трагедией, а неотъемлемой чертой портрета – бразилец запомнится последним несовершенным обладателем «Золотого мяча» перед десятилетием доминирования уникальных Роналду и Месси.

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