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Месси оценил видеоролик маленького фаната из Ирана, который забил через себя

Месси оценил видеоролик маленького фаната из Ирана, который забил через себя
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Лайк от кумира обрадовал юного футболиста.

Юный иранский футболист Арат Хоссейни забил через себя в домашних условиях и обратился к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

Мальчик в футболке «Барселоны» умело поднял мяч, несколько раз набил его и ножницами отправил в небольшие импровизированные ворота. «Привет, Лео Месси. Я люблю тебя», – сказал он.

32-летний аргентинец не оставил без внимания ролик, который разошелся по интернету. «Спасибо, Арат! Отличная техника, впечатляет!» – написал Месси.

  • На парня, который регулярно выкладывает подобные ролики, подписались три миллиона человек.
  • «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, Месси с 19 голами занимает первое место в бомбардирской гонке.

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

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