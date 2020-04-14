Юный иранский футболист Арат Хоссейни забил через себя в домашних условиях и обратился к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

Мальчик в футболке «Барселоны» умело поднял мяч, несколько раз набил его и ножницами отправил в небольшие импровизированные ворота. «Привет, Лео Месси. Я люблю тебя», – сказал он.

32-летний аргентинец не оставил без внимания ролик, который разошелся по интернету. «Спасибо, Арат! Отличная техника, впечатляет!» – написал Месси.

На парня, который регулярно выкладывает подобные ролики, подписались три миллиона человек.

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, Месси с 19 голами занимает первое место в бомбардирской гонке.

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

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