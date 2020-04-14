Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами. Сегодня на очереди следующий вопрос: «Почему Месси – козел?»

Болельщиков, которые не знают английский язык, эта фраза наверняка удивила при первом прочтении. Месси – козел?! Да кто посмел оскорбить лучшего их лучших – несравненного Лионеля?

На самом деле, ларчик открывался просто: козел на английском – это «goat», а еще существует аббревиатура GOAT, которая расшифровывается как Greatest of All Time (Величайший за все времена/в истории). Месси – футбольный GOAT, Роджер Федерер – теннисный, Усэйн Болт – GOAT в легкой атлетике и так далее.

Лионель МессиGetty Images

В связке с именем Месси слово «goat» используют поразительно часто – достаточно зайти в твиттер и проверить. Из-за одинакового написания

Иногда «goat» становится причиной казусов: после скандального финала US Open-2018 Елена Веснина назвала Серену Уильямс как раз этим словом, подразумевая, что американка хоть и величайшая, но позволила себе лишнего. Некоторые российские медиа подхватили цитату Весниной, выпустив новости со примерно такими заголовками: «Серена – настоящая коза».

В общем, будьте осторожнее: козлы – не то, чем кажутся.

Другие материалы рубрики:

Почему футболисты выходят на поле с детьми? Традиция зародилась в Англии из-за драк на стадионах

Почему футболисты бреют ноги? Роналду бреет вообще все – говорит, это помогает при беге

Дискомфорт и огромные мышцы. Почему футболисты рвут гетры

Закон спроса и предложения. Почему футболисты так много зарабатывают

Солнце и ветер. Почему футболисты меняются воротами?

Зачем игроки обматывают запястья и ноги? Бензема носит повязку уже год, Варди сделал ее частью стиля

Почему футболисты плюются? Вы удивитесь, но это не необходимость, а скорее плохая привычка

Качай приложение Eurosport для iOS или Android