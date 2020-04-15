Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке документов.

ABC сообщает, что в декабре 2019 года функционер планировал расширить число представителей чрезвычайного общего собрания федерации на 19 человек. Административный трибунал по спорту (TAD) отказал Рубиалесу, посчитав, что вероятные голоса 19 новых членов укрепят позиции Рубиалеса на выборах президента RFEF.

Затем запрос снизился с 19 человек до пяти, и это предложение якобы одобрил Национальный спортивный совет правительства Испании (CSD). Но оказалось, что подтверждающие документы были подделаны. Рубиалес и генсек федерации Андреу Кампс 21 мая предстанут перед судом в Мадриде.

Рубиалес возглавляет RFEF с мая 2018 года. Одним из самых неоднозначных его решений стало увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной за день до старта ЧМ-2018.

Главным конкурентом Рубиалеса на выборах станет Икер Касильяс.

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