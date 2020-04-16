Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен хочет сохранить Фелипе Коутиньо в команде на будущий сезон.

Текущую кампанию полузащитник проводит в «Баварии» на правах аренды. Слухи отправляют его в Англию, но Сетьен хотел бы поработать с экс-футболистом «Ливерпуля». «Коутиньо отличный игрок, он мне очень нравится. Он все еще футболист «Барселоны». Вы должны активировать пункт об отступных или заплатить нужную сумму. Он может быть здесь в начале следующего сезона. Я должен поговорить с ним и узнать, что он думает», – цитирует тренера Sport со ссылкой на Rac 1.

Коутиньо перешел в каталонский клуб в 2018 за 145 млн евро.

Transfermarkt оценивает бразильца в 56 млн евро.

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