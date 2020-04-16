Бывший вице-президент «Барселоны» предсказал будущее Месси и Неймара

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо прокомментировал трансферную политику клуба.

«Думаю, Месси и «Барса» договорятся о продлении контракта. Чтобы достичь соглашения, обе стороны должны пойти на кое-какие уступки. Но буду очень удивлен, если эта красивая история не получит продолжения.

Также считаю, что Неймар вернется на «Камп Ноу» этим летом. Его камбэк возможен, мне вообще не кажется это нереальным.

Посмотрим, откроется ли вообще трансферное окно или нет. У меня есть предчувствие, что пандемия приведет к дефляции цен на футболистов, что плохо для продавцов и хорошо для покупателей. Увидим, как эти факторы придут в баланс», – заявил Русо в интервью ESPN Deportes.

Действующее соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «блауграны» в 2017-м за 222 миллиона евро.

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