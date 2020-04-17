«Барселона» отказалась от планов по возвращению Неймара из «ПСЖ».

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, у клуба не хватает средств на все намеченные на лето планы – чем-то придется пожертвовать. Каталонцы решили, что возвращение бразильского нападающего – самое дорогостоящее предприятие, без которого можно обойтись. По информации Cat Radio, клуб настроен пригласить Лаутаро Мартинеса из «Интера» и вложить средства в продление контракта с капитаном Лионелем Месси.

Неймар открыто говорит о желании вернуться в «Барсу» с прошлого лета.

Ходили слухи о том, что между игроком и каталонским клубом существует устная договоренность, по которой они должны выкупить его в предстоящее трансферное окно.

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