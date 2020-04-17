Патрисия Ноарбе (Падди) и полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте – долгоиграющая пара, они встречаются с 2013 года, тогда футболисту было 18, его возлюбленной – 17.

Падди полностью соответствует образу современной девушки: занимается фитнесом, ведет активный образ жизни и не забывает об инстаграме – у нее уже 120 тысяч подписчиков.

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