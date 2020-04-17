Норвежский нападающий Эрлинг Холанн летом может перейти в «Реал».

Страйкер лишь зимой сменил «РБ Зальцбург» на «Боруссию», но после переезда заиграл еще лучше. По информации AS, партнер Холанна по сборной Норвегии Мартин Эдегор уговаривает футболиста присоединиться к нему в «Мадриде» – полузащитник проводит сезон в аренде в «Сосьедаде», но рассчитывает закрепиться в столичном клубе на будущий сезон.

По информации источника, клубы уже наладили контакт по возможному переходу, а агент игрока Мино Райола выразил желание перевезти клиента в «Реал».

Разменной монетой в сделке может стать Ашраф Хакими – защитник принадлежит испанскому гранду, но второй сезон играет в Дортмунде.

Холанн забил 12 мячей в 11 матчах после перехода в клуб Бундеслиги.

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