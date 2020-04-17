Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не смог выбрать, кто из потенциальных новичков принесет больше пользы его команде – Неймар из «ПСЖ» или Лаутаро Мартинес из «Интера».

«Кто будет лучше для «Барсы» – Неймар или Мартинес? Оба, потому что оба они хорошие игроки», – приводит слова Сетьена Goal.

Ранее испанские медиа сообщили, что «Барса» сосредоточится на Лаутаро, поскольку Неймар в условиях кризиса стал каталонцам не по карману.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 15 матчей и вонзил 13 мячей.

На счету Мартинеса 22 матча в чемпионате Италии-2019/20, в которых он забил 11 голов.

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