Бывший полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, ныне выступающий за «Эстудиантес», рассказал о желании вновь увидеть в деле могучую троицу игроков – Неймара, Месси и Суареса.

«Недавно пересматривал финал Лиги чемпионов-2014/15 против «Ювентуса» и то, что создавали Неймар, Луис Суарес и Лионель Месси было впечатляюще. У каждого из них была своя позиция в команде, свои задачи по прессингу и контролю мяча. Они добавили смертоносную мощь нашей игре. Надеюсь, Неймар вернется в «Барселону», и они вновь будут играть вместе. Это будет хорошо и для клуба, и для болельщиков», – заявил Хавьер в интервью AS.

Маскерано выступал за «Барсу» с 2010 по 2018 год и выиграл с клубом 19 трофеев.

Неймар со скандалом уехал из Каталонии в Париж за рекордные 222 млн евро. Сейчас обсуждается вопрос о его возвращении в Испанию.

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