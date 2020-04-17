Главный тренер «Сельты» Оскар прокомментировал отъезд нападающего Федора Смолова из Испании в Россию. Кроме Смолова, Испанию покинул Пионе Систо.

«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорил не только наш клуб, но и правительство. Ситуации Систо и Смолова были разными, потому что Федор звонил нам каждые два дня и просил разрешения уехать. Клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был остаться здесь.

Если бы клуб разрешил им уехать, такое разрешение получили бы все. У нас есть игроки, которые остаются одни. Я сейчас один. Нужно подавать пример профессионализма. Они были неправы, покинув страну. Все мы сейчас хотим быть со своими семьями, но я профессионал. Мне сказали оставаться дома, и я это делаю. Моя дочь живет в Мадриде, еще две – в Барселоне. Я хочу увидеться с ними, но сейчас нужно оставаться дома, чтобы все были здоровы», – цитирует Оскара COPE.

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».

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