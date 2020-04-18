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9-летний сын Модрича вышел за мячом и чуть не схлопотал штраф за нарушение карантина

9-летний сын Модрича вышел за мячом и чуть не схлопотал штраф за нарушение карантина
Eurosport

1 час назад

Знаменитый папа уладил инцидент с полицией.

Полузащитника «Реала» Луку Модрича едва не наказали за нарушение карантина 9-летним сыном, который вышел на улицу за мячом.

Об инциденте рассказал защитник мадридского клуба Марсело – он вышел в прямой эфир инстаграма с одноклубником Винисиусом, суть беседы приводит Marca.

По словам бразильца, 34-летний Модрич играл с сыном в футбол во дворе у дома, но мяч улетел на улицу. Мальчик вышел на улицу забрать мяч и наткнулся на полицейского, который обещал выписать его родителям штраф за нарушение карантина. Модрич вступил в переговоры с полицией, объяснил ситуацию и избежал штрафа.

  • Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
  • В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча».

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