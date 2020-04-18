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Только 3 игрока «Барселоны» неприкасаемы – остальных летом могут обменять
Остаются Месси, Де Йонг и Тер Штеген.
«Барселона» может значительно обновить состав команды из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Президент клуба Хосеп Бартомеу сообщил, что после открытия трансферного окна может последовать много обменов. По информации ESPN, только три футболиста могут считать себя неприкасаемыми: это нападающий и капитан Лионель Месси, полузащитник Френки де Йонг и вратарь Марк-Андре тер Штеген.
- Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса после 27-го тура.
- «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на два очка.