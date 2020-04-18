Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн намерен остаться в команде, даже если каталонцы приобретут Неймара из «ПСЖ» и Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Дебютный сезон 29-летнего француза в команде складывается неважно – он так и не смог полноценно адаптироваться в атаке «сине-гранатовых». На фоне слухов об интересе клуба к Неймару и Лаутаро появились предположения, что Антуан покинет команду, опасаясь конкуренции. По информации Marca, Гризманн не намерен уходить из «Барсы» всего после одного сезона и готов бороться за место в составе.

Стоимость Гризманна по версии Transfermarkt – 96 млн евро.

Он перешел в клуб прошлым летом из «Атлетико» за 120 млн евро.

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