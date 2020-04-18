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Marca: Бэйл и Хамес летом уйдут из «Реала»

Marca: Бэйл и Хамес летом уйдут из «Реала»
Eurosport

19 мин. назад

Зидан окончательно убедился, что футболисты ему не нужны.

Полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес покинут «Реал» летом.

Слухи отправляли игроков на выход летом 2019-го, но текущий сезон окончательно убедил Зидана в некомпетентности обоих. Как сообщает Marca, футболисты, возможно, уже провели последние матчи за команду – если сезон так и не возобновится, они больше не выйдут на поле в белой футболке.

  • Прошлым летом Зидан открыто говорил о желании расстаться с Бэйлом, но тогда продать игрока так и не удалось.
  • Позапрошлый сезон Хамес неплохо провел на правах аренды в «Баварии», но игрой в текущей кампании не убедил Зизу в собственной важности для команды.

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