Полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес покинут «Реал» летом.

Слухи отправляли игроков на выход летом 2019-го, но текущий сезон окончательно убедил Зидана в некомпетентности обоих. Как сообщает Marca, футболисты, возможно, уже провели последние матчи за команду – если сезон так и не возобновится, они больше не выйдут на поле в белой футболке.

Прошлым летом Зидан открыто говорил о желании расстаться с Бэйлом, но тогда продать игрока так и не удалось.

Позапрошлый сезон Хамес неплохо провел на правах аренды в «Баварии», но игрой в текущей кампании не убедил Зизу в собственной важности для команды.

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