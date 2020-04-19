Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал о последствиях сердечного приступа, который он перенес в мае 2019 года, будучи игроком «Порту».

«С тех пор что-то изменилось в голове, я начал больше ценить разные жизненные моменты. Иногда футболисты не ценят то, что у них есть, иногда мы не верим, что можем сделать многих людей счастливыми.

Что касается возвращения на поле, то нужно оставаться реалистом. Главное – здоровье. После приступа мне было не по себе примерно месяц: я боялся ходить, спать и предпринимать физические усилия. Сейчас чувствую себя хорошо, но для этого мне приходится принимать много лекарств. Думаю, только врачи скажут, что я могу, а чего не могу», – цитирует 38-летнего Касильяса Marca.

Касильяс объявил о завершении карьеры в феврале 2020 года.

В составе «Реала» Икер выиграл чемпионат Испании (5 раз), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (4), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира.

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