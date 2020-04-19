Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к смене клуба.

Контракт француза с мадридцами рассчитан до июня 2022 года, но он может уйти уже этим летом – по информации le10sport, коуч разругался с президентом Флорентино Пересом. Источник уточняет, что за ситуацией следит туринский «Ювентус» – руководство итальянского гранда в курсе ссоры между тренером и функционером. Туринцы рассчитывают сыграть на этом и рассматривают возможность воссоединения Зизу с Роналду.

«Реал» занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги.

«Ювентус» тренирует Маурицио Сарри.

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