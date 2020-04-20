Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал о времени, которое он провел в испанской тюрьме.

«Помню, когда я прибыл в тюрьму, мне выдали четыре презерватива и пакетик вазелина. Это меня немного взволновало. В тюрьме ты либо умрешь, либо станешь сильнее. Моя жена Марта была очень сильной, она стала столпом нашей выносливости.

То же самое я могу сказать про своих родителей, братьев и друзей. То, что вместе со мной был мой друг Жоан Безоли, очень помогло. Я бы не справился без него», – цитирует Роселя Marca.

Росель провел в заключении 643 дня. В мае 2017-го его арестовали по обвинению в отмывании денег; в феврале 2019-го функционер был оправдан.

Сейчас президентом «Барселоны» является Хосеп Бартомеу.

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