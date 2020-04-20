Известный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации вокруг нападающего «Сельты» Федора Смолова, который без разрешения клуба уехал из Испании в Россию.

«Я не бью по Смолову. Но он в тот момент, когда всех посадили на домашний арест, улетел в Москву. Он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. А Смолов показывает, что ему наплевать. Он взял и улетел. Кстати, у Феди сегодня заканчивается 14-дневный карантин с момента его прилета. Уверен, он выходил из дома, но дело не в этом.

К примеру, «Сельта» со следующей недели начнет тренироваться, ему придется лететь обратно и снова сидеть две недели на карантине? Он говорит, что играет в Counter-Strike 35 часов. Здесь вопросов нет, если нечем заняться в 30 лет, играй. Но ты же мог играть в него и в Испании. Я против него ничего не имею, дай бог ему играть за мадридский «Реал», в виртуальном мире. Сейчас тот моменты, когда звезды должны показывать своим примером, призывать всех сидеть дома.

Я думаю, что Смолов в «Сельту» не вернется. Чемпионат начнется в июне, его аренда до конца мая. Чтобы он продолжил играть, испанцы должны продлить с ним арендный контракт. Как я понимаю – это лишние деньги, к тому же Федя не ключевой игрок. Поэтому я думаю, что Смолов останется в России. Он оказался в подвешенном состоянии. Но дело не в Смолове, а в сути. Представьте, если дальше еще один российский игрок захочет поехать в «Сельту». Раньше были Мостовой, Карпин. А сейчас Федя подпортил репутацию российских футболистов в Испании и «Сельте», – сказал Селюк «Чемпионату».

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».

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