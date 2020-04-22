«Интер» получил отказ по первому запросу, но открыт к идее обмена.

«Барселона» нашла способ заполучить Лаутаро Мартинеса.

Клаусула в контракте футболиста составляет 110 млн евро, и каталонцы не готовы выплачивать такие деньги, особенно с учетом погони за Неймаром и кризисом из-за пандемии. Как сообщает Sky Sports, «сине-гранатовые» предложили «Интеру» обсудить потенциальный обмен, и клубу Серии А такие условия показались привлекательными. Изначально «нерадзурри» попросили полузащитника Артура, но получили отказ.

Чемпионат Италии Mundo Deportivo: «Барселона» не будет выплачивать сумму отступных за Лаутаро 18/04/2020 В 17:47

«Барса» предложила защитника Нелсона Семеду, «Интер» заинтересован в его подписании. По информации источника, итальянцы попросят докинуть полузащитника Карлеса Аленью. Скорее всего, любой обмен произойдет только с большой доплатой со стороны каталонского клуба.

Ранее Кике Сетьен заявил, что не может выбрать между Неймаром и Лаутаро – ему нравятся оба.

22-летний Мартинес – партнер Месси по сборной Аргентины.

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