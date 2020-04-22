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Айяла: «В начале карьеры Месси практически не разговаривал»

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Карлос Тевес, Лионель Месси, Роберто АйалаКарлос Тевес, Лионель Месси, Роберто Айала

Карлос Тевес, Лионель Месси, Роберто Айала

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Бывший партнер Лео по национальной команде рассказал про характер футболиста в начале карьеры.

Бывший защитник «Валенсии» Роберто Айяла рассказал о знакомстве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и о том, как изменился характер аргентинца.

«Месси любит, чтобы с ним обращались, как с любым другим. Он очень замкнутый человек, который сильно вырос за последние несколько лет. Сегодня он лидер на поле и вне его.

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Когда он только начинал, мы играли в одной команде – он практически не разговаривал. Более того, он выходил и тренировался, потому что должен был. Если не было необходимости – он просто оставался в комнате. Теперь он участвует во всем: разговаривает с партнерами по команде, интересуется их делами. Даже перед матчами он много говорит», – цитирует экс-футболиста Marca.

  • Айяла сыграл 115 матчей за Аргентину.
  • Они с Месси выступали за национальную команду в 2005-2007 годах.

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