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«Барселона» продаст права на название стадиона и направит средства на борьбу с COVID-19

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«Камп Ноу»«Камп Ноу»

«Камп Ноу»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

«Камп Ноу» не менял имени с момента основания.

«Барселона» продаст права на название стадиона и направит прибыль на благотворительность.

Домашняя арена клуба была открыта в 1957 году и с тех пор называлась «Камп Ноу». Клуб анонсировал, что со следующего сезона стадион будет носить имя спонсора, а вырученные средства пойдут на благотворительность – в том числе на борьбу с коронавирусом, сообщил президент клуба Жозеп Бартомеу

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Как сообщает The Guardian, «сине-гранатовые» планируют строительство новой арены в течение ближайших четырех лет. Продажа прав на название в грядущем сезоне – первый шаг к монетизации названия строящегося стадиона.

  • Вместимость «Камп Ноу» – более 99 тыс зрителей. Это крупнейший стадион Европы.
  • Новая арена будет вмещать до 105 тыс людей.

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