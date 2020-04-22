«Барселона» продаст права на название стадиона и направит средства на борьбу с COVID-19

«Камп Ноу»
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«Камп Ноу» не менял имени с момента основания.
«Барселона» продаст права на название стадиона и направит прибыль на благотворительность.
Домашняя арена клуба была открыта в 1957 году и с тех пор называлась «Камп Ноу». Клуб анонсировал, что со следующего сезона стадион будет носить имя спонсора, а вырученные средства пойдут на благотворительность – в том числе на борьбу с коронавирусом, сообщил президент клуба Жозеп Бартомеу
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Как сообщает The Guardian, «сине-гранатовые» планируют строительство новой арены в течение ближайших четырех лет. Продажа прав на название в грядущем сезоне – первый шаг к монетизации названия строящегося стадиона.
- Вместимость «Камп Ноу» – более 99 тыс зрителей. Это крупнейший стадион Европы.
- Новая арена будет вмещать до 105 тыс людей.
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