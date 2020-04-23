Интриги руководства, коррупция и пандемия уничтожают «сине-гранатовых».

«Барселона» движется к идеальному шторму. Каталонцам предстоит заменить лучшее поколение футболистов, построить новый спортивный комплекс и бороться против клубов с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили скандал с трансфером Неймара, склоки игроков, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и падение доходов из-за коронавируса. Клуб под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», – заявил главный конкурент Жозепа Бартомеу на место президента «Барселоны» – предприниматель Виктор Фонт.

Цитата довольно размытая, но беглого гугления хватает, чтобы найти аргумент в пользу грустного прогноза. Летом 2019-го после 120-миллионного трансфера Антуана Гризманна валовый долг «Барселоны» составил 888 миллионов евро. Об этой цифре, грозящей банкротством, и говорит Фонт. Виктор требует импичмента Жозепа Бартомеу и досрочных выборов на пост президента каталонцев.

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Валовый долг – чистая сумма, которую должен заемщик. В него входит непогашенная дебиторская задолженность по кредитам из оборотных активов (236 млн евро) и финансовых активов (148 млн). В итоге сумма чистого долга «Барселоны» – 504 мульта.

Эта сумма складывается в основном из четырех пунктов: трансферы, зарплаты, реконструкция стадиона и коррупция.

За 10 лет при Роселе и Бартомеу «Барселона» потратила на переходы 1,5 миллиарда евро. Больше в Европе тратил только «Манчестер Сити» – на 100 миллионов. За тот же срок каталонцы заработали на трансферах всего 726 мультов. Разница – 774 млн евро, которая покрывается за счет продажи телеправ, спонсоров, призовых и фанатского кармана.

Реконструкцию «Камп Ноу» клуб анонсировал в 2016-м. Лео Месси, Андрес Иньеста и Хавьер Маскерано представили проект, по которому стадион оборудуют солнечными батареями, четырьмя гигантскими экранами, сценой и частично перестроят трибуны. Все это обошлось в 600 миллионов евро. Проект по плану должен завершиться в 2021-м.

«Камп Ноу» Фото: Getty Images

На зарплаты «Барса» тратит больше всех спортивных команд мира. Средняя зарплата основного состава – 11 млн евро в год, а весь бюджет зарплат – 656 мультов или 83% бюджета. При этом самые крупные гонорары в клубе получают ветераны: Месси (70 млн евро в год), Суарес (23 млн), Пике (13) и Ракитич (13,6). То есть уходящие звезды топят клуб в долгах из-за космических зарплат.

Но самый интересный пункт – коррупция. Точные цифры здесь узнать невозможно, потому что за руку каталонских функционеров практически не ловили, но и в тех случаях они выворачивались.

Самое громкое дело – переход Неймара. В 2013-м году каталонцы объявили, что заплатили за бразильца 57 млн евро. Но из-за запроса некоего сосьос (фаната-владельца акций клуба) вскрылось, что за самого Нея каталонцы перевели «Сантосу» всего 17 млн евро, а еще 80 улетели на странные опции вроде двух товарищеских матчей за 9 миллионов и праве выкупа трех ноунеймов за 7,9 млн. Еще 40 упали на счет агентской компании Неймара-старшего: 10 лимонов отцу игрока заплатили за эксклюзивное право на переговоры с сыном, а 30 – за успешные переговоры. Оставшиеся 23 млн ушли лично Неймару с папкой в качестве подъемных. В результате этого Сандро Росель ушел в отставку, а его место занял вице-президент Жозеп Бартомеу, и дело бывшего босса продолжилось.

В 2017-м против Роселя возбудили уголовное дело – по обвинению в отмывании прибыли за аудиовизуальные права на 24 матча сборной Бразилии и при заключении спонсорского контракта с Nike. После двух лет в тюрьме Роселя оправдали – прокуратура представила косвенные доказательства и слишком мало фактических.

Экономика «Барселоны» в сезоне-2018/19 Фото: Eurosport

Еще один скандал зашипел в феврале 2020-го. По данным Marca, Жозеп Бартомеу восстанавливал имидж, унижая лидеров «Барселоны» в соцсетях. Для этого «Барселона» наняла уругвайскую компанию I3 Ventures, которая формировала общественное мнение в пользу президента каталонцев и совета директоров, критикуя бывших игроков «сине-гранатовых», противников руководства и даже звезд основы. Под атаку среди прочих попали Месси, Пике, Гвардиола, Хави и Пуйоль. I3 Ventures ведет несколько сотен аккаунтов в твиттере и фейсбуке, которые с 2017 года нападали на Месси из-за затяжек с подписанием нового контракта, Пике – за его проект изменения «Кубка Дэвиса», игроков в целом – за богатство.

Ситуация мерзкая сама по себе, но огня ей добавляет щепотка коррупции: в результате аудиторской проверки выяснилось, что за услуги маленькой уругвайской фирмы каталонцы заплатили миллион евро, что в 10 раз выше средней рыночной цены.

В результате скандала в отставку ушли шесть членов совета директоров, не согласных с политикой Бартомеу. «Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария», – говорится в заявлении уволившихся. «На мой взгляд, кто-то ворует из казны. Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», – заявил один из шестерки бунтарей Эмили Русо. Клуб уже подал на него в суд.

И теперь весь этот ком растет в условиях коронавируса. Из-за пандемии «Барселона» потеряла 140 миллионов евро доходов. В таких условиях каталонцы уговорили футболистов пойти на 70-процентное сокращение зарплат. В результате локдауна каталонцы не зарабатывают уже больше месяца. «Блауграна» даже объявила о продаже прав на имя стадиона: впервые в истории «Камп Ноу» может обрести наименование спонсора. Клуб анонсировал, что деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Ситуация сложная. С 14 марта у «Барселоны» нет доходов, но клуб не обанкротится в июне. Если ничего не улучшится и не восстановится, то клуб будет нести убытки. В связи с этим мы и пошли на сокращение зарплат. Точно цифры говорить не буду, но клуб перестал зарабатывать большое количество денег. Надеемся, что вся эта ситуация продлится не более 60 дней», – сказал Жозеп Бартомеу.

Чем в результате окажется пророчество кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта – взвешенным прогнозом или остроумным набросом на дискредитировавшее себя действующее руководство, – покажет лето. А пока что трансферные планы «сине-гранатовых» на межсезонье уже рухнули. В начале апреля «Барса» нашла уловку в правилах ФИФА, чтобы вернуть Неймара за 180 млн евро. Но спустя две недели Catalunya Ràdio сообщило, что «блауграна» исключила этот вариант из-за кризиса, оставив сохранение Месси в приоритете, а все возможные переходы рассматриваются только как обмены с доплатой или аренды.

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