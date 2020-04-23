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Дудек: «Месси обманывал и провоцировал. Не представляете, какие вещи я от него слышал»

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Ежи ДудекЕжи Дудек

Ежи Дудек

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Бывший вратарь «Реала» не очень лестно высказался о «Барселоне» времен Хосепа Гвардиолы.

Бывший вратарь «Реала» и «Ливерпуля» Ежи Дудек в автобиографии рассказал, какие впечатления у него остались от Лионеля Месси после матчей с «Барселоной».

«Он был обманчив и провокационен, как и вся «Барселона» вместе с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы спровоцировать вас и владели этим умением в совершенстве. Это сильно ранило Жозе Моуринью и всю команду. Вы даже не представляете, какие жесткие вещи я слышал от Месси в адрес Пепе и Рамоса – такого не ожидаешь от тихого и, казалось бы, хорошего человека», – приводит выдержку из книги польского вратаря Marca.

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Ежи прошелся и по бывшему партнеру – Криштиану Роналду. «Криш высокомерен, но за кулисами он нормальный парень. Дело более-менее в том, как люди его воспринимают. Как и Рауль, он эгоцентричен, невероятно соревнователен и голоден до побед. Оба предпочли бы выиграть 2:1 благодаря их голам, а не 5:0 с мячами других игроков».

  • Дудек играл в «Мадриде» с 2007 по 2011 годы.
  • В 2005 году он выиграл для «Ливерпуля» серию пенальти в том самом финале Лиги чемпионов против «Милана».

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