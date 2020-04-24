Игроки боятся заразиться коронавирусом.

Выступающие в чемпионате Испании футболисты против возобновления турнира в июне из-за опасений за собственное здоровье.

Совет по спорту правительства Испании, федерация футбола и Ла Лига намерены продолжить сезон 6 июня, но игроки не уверены в здравомыслии этой идеи. Среди протестующих – Рафаэль Хименес Харке, защитник выступающего во втором дивизионе «Кадиса».

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«Пусть меня назовут сумасшедшим, но я не буду играть. Жизнь важнее денег. Если они на сто процентов уверены в том, что мы не подвергнемся воздействию вируса, пусть дадут расписку на случай, если с нами что-то случится и разрушит наши жизни. Пусть чемпионат вернется, когда мы все будем в безопасности. Если мы будем держаться вместе, футбол не возобновится, потому что мы здесь главные герои. Если мы откажемся, значит, откажемся», – цитирует футболиста The Sun, ссылаясь на Diario AS.

Игроки обеспокоены не только возможностью заражения коронавирусом. Футбольное руководство Испании намерено оставить спортсменов на карантине с товарищами по команде вдали от друзей и семей до конца сезона.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27-го тура.

На момент паузы «Барселона» выигрывает у «Реала» два очка, третьей идет «Севилья».

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