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Sport.es: «Реал» летом продаст Бэйла, Модрича и еще 9 игроков

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Лука Модрич, «Реал»Лука Модрич, «Реал»

Лука Модрич, «Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 28 минут назад

На «Сантьяго Бернабеу» сбрасывают звездный балласт.

Мадридский «Реал» готов выставить на трансфер 11 футболистов, включая хорватского полузащитника Луку Модрича.

По информации Sport.es, руководство клуба считает, что состав перегружен, а 34-летний Модрич проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. Контракт хорвата истекает в 2021 году.

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Также в летнее трансферное окно клуб могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонс Ареоля, Марсело и Лукас Васкес.

  • Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе клуба он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем ЛЧ и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
  • В 2018 году полузащитник выиграл «Золотой мяч».
  • «Реал» на момент вынужденной приостановки чемпионата Испании проигрывает два очка «Барселоне».

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