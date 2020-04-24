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На «Сантьяго Бернабеу» сбрасывают звездный балласт.

Мадридский «Реал» готов выставить на трансфер 11 футболистов, включая хорватского полузащитника Луку Модрича.

По информации Sport.es, руководство клуба считает, что состав перегружен, а 34-летний Модрич проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. Контракт хорвата истекает в 2021 году.

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Также в летнее трансферное окно клуб могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонс Ареоля, Марсело и Лукас Васкес.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе клуба он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем ЛЧ и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В 2018 году полузащитник выиграл «Золотой мяч».

«Реал» на момент вынужденной приостановки чемпионата Испании проигрывает два очка «Барселоне».

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