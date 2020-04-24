Спутница экс-защитника «Зенита» знает, как порадовать подписчиков.

Жена футболиста «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро выложила видео, в котором на ней вообще нет одежды.

Дама таким образом отметила 1,6 млн подписчиков в инстаграме. В видео на теле девушки появляется заветное число – посмотреть на красоту можно по ссылке. «Эта семья продолжает расти, и я все больше и больше рада за то, что со мной такие удивительные люди», – подписала пост Тамара.

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В 2014 – 2016 годах Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Валенсия» занимает седьмое место в таблице Ла Лиги.

«Я голая, потому что свободна». Жена Гарая выложила фото, на котором вообще нет одежды

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