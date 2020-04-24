Экс-функционер «Осасуны» сел почти на 9 лет.

Бывшие футболисты «Бетиса» Антонио Амайя и Хави Торрес проведут год за решеткой из-за договорных матчей в 2014 году.

Приговоры связаны с двумя матчами сезона-2013/14. «Осасуна» боролась за выживание в Ла Лиге и пыталась повлиять на ход матчей «Бетиса» против «Вальядолида» и «Осасуны» с «Бетисом». Антонио Амайя и Хави Торрес, выступавшие тогда за «Бетис», получили 400 тыс евро за победу в первом матче и 200 тыс евро – за поражение во втором.

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Как сообщает Marca, бывший генеральный директор «Осасуны» Анхель Мария Вискай приговорен к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы – он сыграл главную роль в незаконной сделке. Всего из 11 обвиняемых по этому делу только двое получили оправдательные приговоры.

Футболисты выполнили условия и получили деньги, но «Осасуна» все равно вылетела – другие матчи сложились не в их пользу.

По итогам прошлого сезона команда вернулась в Ла Лигу.

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Чемпионат Испании «Осасуна» купила матчи у «Хетафе» и «Бетиса» в 2013-м и 2014-м, когда боролась за выживание 22/01/2020 В 17:52