Глава Ла Лиги Хавьер Тебас непреклонен.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что клубы и игроки столкнутся с санкциями, если из-за опасений за здоровье откажутся выходить на поле после возобновления турнира.

«Первоначальный штраф для клуба – техническое поражение. Если нам скажут, что играть можно, а команда откажется, к ней будут относиться так же, как сейчас. То же самое – если футболист откажется выходить на поле. К нему будут применены санкции.

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Потери при досрочном завершении сезона составили бы примерно 1 миллиард евро. Если будем играть без зрителей, потеряем 350 миллионов. Не рассматриваем вариант прекратить сезон – ни Ла Лига, ни УЕФА. Убежден, что мы завершим сезон и вовремя начнем следующий», – цитирует Тебаса Marca.

Ранее некоторые игроки высказались против возобновления чемпионата Испании 6 июня.

Турнир был приостановлен после 27-го тура, на момент паузы «Барселона» выигрывает у «Реала» два очка, третьей идет «Севилья».

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