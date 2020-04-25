Футбол
Чемпионат Испании

Клубы, которые откажутся играть после возобновления Ла Лиги, получат технические поражения

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
«Барселона»«Барселона»

«Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас непреклонен.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что клубы и игроки столкнутся с санкциями, если из-за опасений за здоровье откажутся выходить на поле после возобновления турнира.

«Первоначальный штраф для клуба – техническое поражение. Если нам скажут, что играть можно, а команда откажется, к ней будут относиться так же, как сейчас. То же самое – если футболист откажется выходить на поле. К нему будут применены санкции.

Sport.es: «Реал» летом продаст Бэйла, Модрича и еще 9 игроковSport.es: «Реал» летом продаст Бэйла, Модрича и еще 9 игроков
Чемпионат Испании

Sport.es: «Реал» летом продаст Бэйла, Модрича и еще 9 игроков

ДЕНЬ НАЗАД

Потери при досрочном завершении сезона составили бы примерно 1 миллиард евро. Если будем играть без зрителей, потеряем 350 миллионов. Не рассматриваем вариант прекратить сезон – ни Ла Лига, ни УЕФА. Убежден, что мы завершим сезон и вовремя начнем следующий», – цитирует Тебаса Marca.

  • Ранее некоторые игроки высказались против возобновления чемпионата Испании 6 июня.
  • Турнир был приостановлен после 27-го тура, на момент паузы «Барселона» выигрывает у «Реала» два очка, третьей идет «Севилья».

«Жизнь важнее денег». Футболисты против возобновления Ла Лиги 6 июня

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

«Барселона» может обанкротиться из-за коронавируса? Долг каталонцев стремится к миллиарду евро«Барселона» может обанкротиться из-за коронавируса? Долг каталонцев стремится к миллиарду евро
Чемпионат Испании

«Барселона» может обанкротиться из-за коронавируса? Долг каталонцев стремится к миллиарду евро

ВЧЕРА В 09:58
2 экс-игрока «Бетиса» получили по году тюрьмы за договорные матчи2 экс-игрока «Бетиса» получили по году тюрьмы за договорные матчи
Чемпионат Испании

2 экс-игрока «Бетиса» получили по году тюрьмы за договорные матчи

17 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат Испании
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал2 экс-игрока «Бетиса» получили по году тюрьмы за договорные матчи
Следующий материалDaily Mail: «Реал» не купит Холанна из-за высоких финансовых требований Райолы