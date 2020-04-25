Лионель заигрывает с культом великого боксера, не проникаясь его ценностями.

Желание подражать кумиру и перенимать у него лучшие черты – естественный процесс становления человека и спортсмена. Стены Златана Ибрагимовича украшали постеры с настоящим Роналдо, Хабиб вырос на боях Жоржа Сен-Пьера, а Льюис Хэмилтон представлял себя в детстве таким же стремительным, как Айртон Сенна.

С течением времени мы находим другие объекты восхищения или вовсе избавляемся от идолов. В этом заключается еще один способ самовыражения и новый импульс, чтобы идти вперед. Например, Лео Месси в юности умилялся техникой Пабло Аймара, но по мере жонглирования «Золотыми мячами» обрел более звездного и притягательного кумира – Мохаммеда Али.

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Аргентинский волшебник усердно тренируется на карантине под руководством итальянского диетолога Джулиано Позера в комнате, которая похожа на монастырскую келью. Только вместо свечей и икон в окружении гантелей и тренажеров красуются фотографии культовых боев с участием Али. Такому интерьеру позавидовали бы даже прихожане церкви Диего Марадоны, основанной в 2009 году в Росарио.

Десятка «Барселоны» прокачивает икры и забывает вкус пиццы с жареными колбасками под чутким взором культового боксера. Величайший тяжеловес всех времен по версии The Ring сразил и жену топ-футболиста Антонеллу Рокуццо, выложившую в инстаграм фото из семейного тренировочного зала на фоне стены с Али. Твори Микеланджело в наши годы, то изобразил бы гениальную фреску «Сотворение Адама» чуть иначе – на ней бы гениальный голеадор восхищался лучшим боксером в истории.

Фреска Микеланджело «Сотворение Адама» Фото: Getty Images

Во всем этом коленопреклонении кроется большой парадокс: почему Лео не встретился с боксером при жизни, если настолько восторгается им? Статус каталонца обеспечивал доступ практически к любой вип-персоне на планете – выходит, Месси не особо горел желанием навестить тяжело больного паркинсоном старика. После смерти боксера в 2016 году Лео написал в фейсбуке крылатую фразу Мохаммеда «Порхай как бабочка, жаль как пчела!» Очень странно и слишком сухо для нынешнего уровня восхищения аргентинца королем ринга.

На первый взгляд, трибьют форварда «Барселоны» знаменитому боксеру, как и в исполнении других селебрити, можно счесть за проявление хорошего тона. Но после позерства Месси в тренажерке со снимками чемпиона очевидно – живая легенда футбола лишь использует хорошо растиражированный и узнаваемый образ. Глыбе уровня Месси важно понимать, что после избрания им Али в качестве кумира и публичного признания этого факта он обязан соответствовать высоким моральным принципам легенды. Они у Мохаммеда распространялись далеко за рамки ринга и утвердили его в ранге не только спортивной, но и общественно-политической иконы.

Американец боролся за права афроамериканцев, протестовал против войны во Вьетнаме и выступал за бойкот Олимпиады-1980 после введения советских войск в Афганистан. «Кассиус Клей – имя раба. Я не хочу быть рабом и отказываюсь от имени. Теперь меня зовут Мохаммед Али», – громыхал американец, который посвятил жизнь исламу и вел переговоры с экстремистами в Ливане и Ираке. Эти инициативы сделали его великим, а противостояние с Джорджем Форманом – всего лишь часть большого целого.

Мохаммед Али во время визита в Кабул в 2002 году Фото: Getty Images

По человеческим качествам Лео совершенно не похож на Али и уж тем более не готов к таким откровениям. Он избегает острых тем, которые могут навредить репутации, и вспыхивает только в случае угрозы статусу вожака «Барсы». В 2017-м фанаты так и не дождались хоть какой-то реакции Месси после признания Мадридом незаконности результатов референдума об отделении и независимости Каталонии. Разве можно оправдать молчание одного из символов региона и капитана «Барсы» одним лишь аргентинским паспортом и плохим знанием каталонского языка?

В 2014-м Лионель выбрал очень странный лук, придя на подписание нового контракта с «Барселоной» в футболке с изображением Али и той самой нафталиновой фразой про бабочку и пчелу. Сложно понять, почему Месси решил, что будет круто обсудить последние детали важного финансового документа в футболке с изображением боксера, который отдавал почти все заработанные деньги на благотворительность. Не говоря уже о несоответствии образа хорошего парня условному тюремному сроку за попытку обмануть испанскую налоговую службу.

Лионель Месси с отцом Хорхе на судебном заседании по делу об уклонении от уплаты налогов Фото: Getty Images

Без осознания топ-футболистом глубины деяний и масштаба личности Мохаммеда комната Месси с фотографиями боксера выглядит, как татуировки племенных узоров Маори на теле теннисистки Каролины Плишковой. Чешка призналась, что совершенно не в курсе значения татуировок, которые на самом деле укрепляют связь с потусторонним миром, и сделала их «потому что красивые».

Очевидно, что Месси не ставит перед собой обязательной целью сделать мир лучше и относится к Мохамеду Али всего лишь как вечному бренду. С таким же успехом он мог бы носить футболки с изображением Че Гевары, Леонардо Ди Каприо или Юрия Гагарина. К сожалению, Лео не понимает очевидного момента – в статусе кумира миллионов он не имеет права на такую роскошь, как приземленность. В его случае такое примитивное заигрывание с культом Мохаммеда Али выглядит поверхностным и неблагодарным занятием.

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